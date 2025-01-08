Деми Мур потребовали лишить «Золотого глобуса» из-за ее поцелуя с подростком

Над американской актрисой Деми Мур, несколько дней назад получившей престижную кинопремию «Золотой глобус», сгущаются тучи. Как пишет The Daily Mail, западная общественность вдруг вспомнила про старое видео, на котором еще 19-летняя Мур целует 15-летнего подростка, и сильно возмутилась.

Короткий ролик появился в Сети еще в 2012 году, однако поистине популярным стал только сейчас. Кадры были сняты на вечеринке в честь дня рождения юного актера Филипа Танзини; на них видно, как Мур одаривает именинника несколькими поцелуями.

Пользователи социальных сетей, вспомнив про этот эпизод, устроили массированную онлайн-травлю Мур — они напомнили, что за день до инцидента мальчику было «всего 14 лет», и в ультимативной форме потребовали от организаторов отобрать у актрисы ее новую награду. Не спасло Мур от народного гнева даже то обстоятельство, что на скандальном видео она признается Танзини в любви.

Правда, на тот момент актриса была замужем. Сам же Филип с довольной улыбкой после поцелуя сообщает, что намерен отбить Мур у ее супруга.

Ранее мы писали о том, что актрису раскритиковали за появление на мероприятии в мини-платье.