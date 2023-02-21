Генетики объяснили, почему россиян не ждет деменция Брюса Уиллиса

На 68 -м году жизни крепкий орешек Брюс Уиллис, когда-то образец стойкости и уверенности, начал сильно сдавать позиции.

Карьерный спад начался еще лет десять назад, и постепенно выяснилось: Брюс подвержен некоему возрастному заболеванию мозга. В прошлом году врачи диагностировали афазию – нарушение речи. А недавно в медико-генетическом центре Genotek рассказали, что к этой разновидности деменции приводит мутация гена МАРТ в 17-й хромосоме. Как сообщает портал «Доктор Питер» это - фронто-темпоральная деменция и современными методами медицины она не излечивается.

По словам директора Genotek Александра Ракитько, российским поклонникам Брюса Уиллиса волноваться не следует.

Изменения 17-й хромосомы – случай крайне маловероятный для жителей нашей страны. Болезнь почти всегда передается по наследству, а при изучении свыше 150 тысяч геномов россиян в возрасте от 18 до 60 лет мутация такого плана не была обнаружена ни разу.