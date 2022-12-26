Делала, пока никто не видит: раскрыт секрет долголетия королевы Елизаветы II

В этом году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Она скончалась в 96 лет, и ее правление считается одним из самых долгих в истории. Монарх всегда излучала тепло, жизнь и энергию, поэтому известие о ее смерти стало потрясением не только для ее народа, но и для всего мира.

Секрет долголетия Елизаветы волнует многих. Все-таки дожить почти до ста лет не так-то просто в наше время. И те, кто изучают историю и жизнь королевы, утверждают, что в первую очередь стоит обратить внимание на рацион питания монарха. А он был весьма специфичный для знатной особы.

Приближенные к Елизавете II не раз отмечали, что она была неприхотлива в еде, но были у нее свои любимые блюда, от которых она не могла отказаться. Предпочтения в еде королевы были скромные, за исключением лягушачьих лапок. Их она просто обожала.

Также монарх любила различные виды сыров, бараньи котлеты и ростбиф, который всегда просила делать максимальной прожарки, а это не характерно для королевских особ. А из десертов она предпочитала сливочный пудинг или мороженое.

Но больше всего Елизавета обожала малину. Говорят, что она жить без нее не могла и ела горстями, пока никто не видит.

Ранее биограф Елизаветы II рассказал о последних днях ее жизни.