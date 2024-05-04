«Делала колесо в отеле»: как на самом деле Бритни Спирс получила травму

Американская певица Бритни Спирс призналась, что повредила ногу во время скандала с бойфрендом, помощником по хозяйству Полом Солизом. Парочка весело проводила время в гостинице Chateau Marmont, однако вечер закончился вызовом полиции.

Как рассказали очевидцы, на самом деле Бритни в состоянии сильного алкогольного опьянения делала колесо в коридоре, но не рассчитала силы и упала, повредив лодыжку.

«Она делала колесо по всему коридору, а потом начала кричать, что поранилась», — рассказал постоялец отеля.

Собеседник Daily Mail также отметил, что не сразу узнал знаменитость, так как она была сильно пьяна и растрепана. Бармены даже отказались обслуживать Бритни, что вызвало у нее гнев.

Очевидцы позвонили в скорую помощь и заявили, что у певицы случился нервный срыв. Позже в Сети появились фото, на которых поп-принцесса была в пижаме, прикрываясь подушкой и пледом.

Ранее Спирс заявила, что во всем случившемся виновата ее мать, так как позвонила сразу после произошедшего.