«Дейенерис Таргариен или Эльза»: Жади из «Клона» стала блондинкой

Исполнительница роли Жади в популярном сериале «Клон» Джованна Антонелли появилась перед поклонниками в новом образе. Актриса показала себя со светлыми волосами, став блондинкой. Кадр она опубликовала в соцсетях.

Зрители помнят Джованну в роли восточной красавицы с длинными кудрявыми волосами каштанового цвета. За много лет она почти не изменилась, но недавно стала экспериментировать с внешностью. Сначала она сделала каре, а на днях показала себя в образе блондинки. Она позировала с длинными светлыми волосами, часть из которых была собрана в косички.

Фанаты с трудом узнали звезду и сравнили ее с популярными героинями из сериалов и даже мультфильмов.