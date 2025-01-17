«Дейенерис Таргариен или Эльза»: Жади из «Клона» стала блондинкой
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Исполнительница роли Жади в популярном сериале «Клон» Джованна Антонелли появилась перед поклонниками в новом образе. Актриса показала себя со светлыми волосами, став блондинкой. Кадр она опубликовала в соцсетях.
Зрители помнят Джованну в роли восточной красавицы с длинными кудрявыми волосами каштанового цвета. За много лет она почти не изменилась, но недавно стала экспериментировать с внешностью. Сначала она сделала каре, а на днях показала себя в образе блондинки. Она позировала с длинными светлыми волосами, часть из которых была собрана в косички.
Фанаты с трудом узнали звезду и сравнили ее с популярными героинями из сериалов и даже мультфильмов.
«Я подумала, что ты Эльза из «Холодного сердца»», «Очень идет», «Дива в любом образе хороша», «Блондинка? Круто», «Вау, вот эксперименты», «Дейенерис Таргариен или Эльза?», «Круто», «Очень идет», «Классная блондинка получилась», «Понятно, что это парик, но вам очень идет. Задумайтесь», – написали в комментариях.
Антонелли рассказывала, что избавилась от длинных волос и стала ощущать себя «легче». Именно поэтому фанаты поняли, что на фото она была в парике, так как длина волос была ниже плеч.
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