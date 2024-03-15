«Даже не знали про ее операцию»: сотрудники Кейт Миддлтон два месяца не видели принцессу

Сотрудники Кейт Миддлтон заявили, что два месяца не видели принцессу. Ключевые работники признались, что узнали о болезни женщины как все – из публичного заявления Дворца. Об этом сообщает Us Weekly.

Как утверждает издание, ключевые сотрудники Миддлтон не имели возможности встретиться или пообщаться с принцессой Уэльской по меньшей мере в течение двух последних месяцев.

«Они даже не знали про ее операцию, пока о ней не объявили публично. Это застало их врасплох», – сообщает источник.

Причины операции и подробности лечения остаются строго засекреченными. Отмечается, что Кейт хочет сохранить все детали в секрете. Сотрудники говорят, что принцесса и ее муж Уильям не хотят, чтобы медицинские материалы были в общем доступе.

Также говорится, что близкие принцессы недавно смогли ее навестить. Среди них, как утверждается, были британский король Карл III и его супруга Камилла.

Напомним, что в январе принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Отсутствие новостей о ней вызвало широкий спектр слухов в Великобритании, особенно после того, как в конце февраля принц Уэльский внезапно отменил свое участие в панихиде по своему крестному отцу, королю Греции Константину II, сославшись на «личные причины».

Ранее мы писали о том, что на самом деле случилось с Кейт Миддлтон. Портал «Страсти» собрал всю имеющуюся информацию и провел свое расследование.