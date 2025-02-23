«Дарят любовь, а потом начинают лгать»: Дженнифер Лопес высказалась о мужчинах, едва сдерживая слезы

Дженнифер Лопес эмоционально высказалась о мужчинах после развода с Беном Аффлеком. На своем концерте в Абу-Даби певица, едва сдерживая слезы, призналась, что ей не раз пришлось столкнуться с негативным опытом в отношениях. Кадры с выступления публикует Daily Mail.

Во время одного из своих последних выступлений Дженнифер Лопес решила поразмышлять об отношениях с мужчинами. Певица, которая недавно пережила развод, едва не расплакавшись, призналась, что полностью доверяла своим избранникам, но со временем они разочаровывали ее, превращаясь в совершенно других людей. По словам знаменитости, они становились равнодушными и начинали лгать.

«Мужчины дают тебе свою любовь, цветы, конфеты, бриллианты, все свое время. И все так радужно и солнечно. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что это. Но они перестают тебя утешать и поддерживать. Они могут начать лгать тебе. Знаете, они как будто становятся жадными, в один момент они разворачиваются на 180 градусов и превращаются в другого человека. <…> Я натыкалась на парочку таких», — поделилась Дженнифер Лопес.

Из непростых отношений с мужчинами артистка вынесла важный урок — она поняла, как важно любить себя и вовремя уходить.

«В такие моменты ты должна учиться любить себя. Ты должна знать, когда пора уйти», — заявила певица.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

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