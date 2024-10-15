«Что происходит? Что за ажиотаж?»: Кейт Миддлтон тайно вышла в свет после курса химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно вышла в свет после объявления о завершении курса химиотерапии от рака. Супруга принца Уильяма появилась на футбольном матче своего младшего сына Луи. Об этом сообщает Harpers Bazaar.

12 октября Кейт Миддлтон была замечена на школьном стадионе, куда она пришла, чтобы поддержать 6-летнего сына, принца Луи, и его футбольную команду на матче. Кадры с принцессой Уэльской опубликовала в Сети одна из женщин, которая также присутствовала на мероприятии. Жена принца Уильяма надела куртку Barbour x Alex Chung цвета хаки с вельветовым воротником, темные брюки-клеш, коричневый шарф, зеленую кепку Really Wild Clothing, варежки и ботинки, дополнив образ сумкой фисташкового цвета. По словам очевидца, Кейт Миддлтон была без макияжа.

Женщина, которая также пришла поддержать своего ребенка на матче, рассказала о встрече с принцессой Уэльской.

«Я разговаривала с одной из своих подруг, с которой вижусь там каждую неделю. Я спросила: „Что происходит? Что за ажиотаж? Это всего лишь футбольный матч…“ Она сказала: „Если ты обернешься, Кейт Миддлтон вон там с Луи. Он играет в той команде“», — поделилась очевидица.

По словам британки, Кейт Миддлтон и принца Луи сопровождали телохранители.

«Кейт выглядела расслабленной. На ее лице почти не было косметики. Она явно пыталась оставаться незамеченной с помощью кепки и одежды, но все знали, что это она», — добавила очевидец.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе Кейт Миддлтон появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре супруга принца Уильяма сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что брат Кейт Миддлтон раскрыл подробности ее состояния после завершения курса химиотерапии.