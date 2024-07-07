«Чувствует себя обиженной»: почему Меган Маркл не может помириться с королевской семьей

В последнее время между членами британской королевской семьи напряженные отношения. Все началось с того, что принц Гарри оказался в центре скандала, когда вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей и переехал в США. По словам инсайдеров, герцогиня Сассекская очень расстроена из-за конфликта, но королевская семья пока не готова к разговору с ней, передает New York Post.

«Меган Маркл чувствует себя обиженной. Она хотела бы встретиться и обсудить все вопросы, но другая сторона сейчас не готова к разговору», — рассказал собеседник издания.

Как утверждается, несмотря на желание Меган Маркл наладить отношения с королевской семьей, примирение на данный момент, скорее всего, невозможно. Ранее бывший королевский дворецкий Грант Харролд, работавший у короля Великобритании Карла III, заявил, что принц Гарри нанес «слишком большой ущерб» и «разрушил доверие», чтобы вернуть прежние отношения с родными.

Напомним, в 2020 году принц Гарри вместе с женой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей. В апреле этого года стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией, а его новым официальным местом жительства стали США. Эксперты считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с братом, принцем Уильямом.

Недавно появилась информация о том, что принц Гарри «по-прежнему убит горем и сбит с толку тем, как с ним обращаются члены королевской семьи». По словам источников, герцог Сассекский особенно расстроен тем, что не может общаться с онкобольной Кейт Мидллтон и поддерживать ее в борьбе с болезнью. Более того, утверждалось, что брат принца Уильяма намерен в ближайшее время приехать в Великобританию и помириться с семьей и с принцессой Уэльской.

Ранее мы писали о том, что назван единственный для принца Гарри способ вернуться в королевскую семью.