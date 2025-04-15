«Чувство покоя и единения с миром»: Кейт Миддлтон рассказала о жизни после борьбы с раком

Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Жена принца Уильяма призналась, что стала проводить больше времени на природе — это помогает ей обрести покой. Соответствующее видео появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети.

На опубликованных кадрах Кейт Миддлтон гуляет на свежем воздухе среди озер Великобритании. Принцесса Уэльская рассказала, что именно в природе она нашла «чувство покоя и единения с миром» после лечения от рака.

«Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение. Возможно, не у всех одинаковые отношения с природой, но для меня это очень значимое место, где можно обрести равновесие и своего рода чувство покоя и единения с суетным миром», — поделилась Кейт Миддлтон.

Говоря о своем заболевании, супруга принца Уильяма признавалась, что старается сохранять позитивный настрой, учится «быть терпеливой», «прислушивается к своему телу» и принимает каждый день «таким, какой он есть».

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре принцесса Уэльская рассказала, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон вновь вернулась в больницу, где проходила курс лечения от рака.