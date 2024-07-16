«Чтобы похороны были похожи на праздник любви»: больная раком Шеннен Доэрти заранее готовилась к смерти

Скончавшаяся от онкологии актриса Шеннен Доэрти заранее готовилась к своей смерти, понимая, что ей вряд ли удастся победить болезнь. Звезда сериала «Зачарованные» даже оставила подробные инструкции для близких о ее похоронах. Об этом она рассказала в своем подкасте Let’s Be Clear («Давай начистоту») за несколько месяцев до смерти, передает The Mirror.

Шеннен Доэрти не хотела, чтобы на ее похоронах присутствовало «много людей», потому что «причины их появления не обязательно являются лучшими».

«Есть много людей, которые, как я думаю, пришли бы, но я не хочу их там видеть. Я не хочу их там видеть, потому что причины, по которым они приходят, не обязательно являются лучшими. На самом деле я им не нравлюсь», — делилась актриса.

Звезда «Зачарованных» отмечала, что есть люди, которые придут на похороны не из благих намерений, а только потому, что боятся осуждения общества, а втайне могут обрадоваться ее уходу.

«[Они придут], потому что это политкорректно, и они не хотят выглядеть плохо, поэтому я хочу снять с них давление», — подчеркивала Шеннен Доэрти, добавив, что хотела бы, чтобы ее похороны «были похожи на праздник любви».

Напомним, в 2015 году Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы, который к тому моменту уже распространился на лимфатические узлы. Через год актриса перенесла мастэктомию, а затем комплекс из лучевой и химиотерапии. Однако в 2019 году болезнь вернулась, и артистка призналась, что у нее четвертая стадия онкологии. В течение девяти лет звезда «Зачарованных» боролась с онкологией, но болезнь оказалась сильнее, и 13 июля этого года знаменитость ушла из жизни в возрасте 53 лет.

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