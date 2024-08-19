«День не задался»: предложение руки и сердца на стадионе закончилось для фаната неожиданностью

Молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца на стадионе, но получил отказ. После этого на него уронили тарелку со снеками и соусом. Видео появилось в Telegram-канале «Лента дня».

Судя по кадрам, инцидент произошел на одном из футбольных матчей за границей. Пара посетила игру вместе и сидела рядом. В какой-то момент их стали снимать на камеру «для поцелуев». Обычно, в этот момент рядом сидящие люди должны поцеловаться, а все зрители хлопают. Фанат решил воспользоваться моментом и достал коробочку с кольцом.

Молодой человек жестом показал на камеру, чтобы она снимала их подольше, а после встал на одно колено и протянул кольцо. Его спутница была в шоке, но стала вертеть руками и кивать головой, говоря «нет». Пока парень стоял в проходе, по лестнице двигались люди. Одна из зрительниц несла тарелку со снеками, соусом и стаканом газировки, но не заметила парня на коленях. Она уронила на него содержимое и испачкала, а также громко вскрикнула.

Фанат остался в шоке и не знал, куда себя деть. Он поворачивался в сторону облившей его девушки и избранницы, которая в итоге отказалась выйти за него замуж.

В комментариях отмечают, что у парня «день не задался». Пользователи Сети поддержали его и пожелали удачи в новых отношениях.

Ранее мы писали о том, что молодой человек получил пять суток ареста за предложение руки и сердца в московском метро.