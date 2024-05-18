«Что-то тут не сходится»: заявление королевской семьи заставило британцев беспокоиться за Кейт Миддлтон

17 мая представители британской королевской семьи выступили с официальным заявлением, которое обеспокоило поклонников Кейт Миддлтон. Как сообщили в Букингемском дворце, король Великобритании Карл III совершит свою первую зарубежную поездку после обнаружения у него онкологии. Однако пользователей Сети насторожило то, что Кейт Миддлтон не будет сопровождать короля несмотря на то, что сама проходит «профилактическое лечение» от рака, пишет Daily Mail.

Накануне появилась информация о том, что Карл III отправится в Курсёль-Сюр-Мер — коммуну на побережье Ла-Манша во Франции. 6 июня король Великобритании посетит мероприятие в честь высадки в Нормандии — масштабной операции, которая положила начало освобождению Франции во время Второй мировой войны.

Сообщается, что монарх посетит Францию вместе со своей супругой, королевой Великобритании Камиллой, и старшим сыном, принцем Уильямом. Однако, как ожидается, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не составит компанию членам королевской семьи, что заставило британцев и поклонников жены принца Уильяма волноваться о ее здоровье принцессы.

Пользователи Сети отмечают, что, несмотря на диагностированную онкологию, Карл III выходит в свет, в отличие от Кейт Миддлтон, которая сейчас также проходит курс химиотерапии.

«У короля диагностировали рак, он проходит курс лечения и все равно появляется на публике и выполняет королевские обязанности. Теперь даже планирует зарубежную поездку. В то же самое время Кейт проходит только „профилактическое лечение“, но ее нигде не видно. Что-то тут не сходится», — написали в одном из самых популярных комментариев под новостью в Daily Mail.

Вместе с тем читатели издания заметили, что, вероятно, принцесса Уэльская «уже идет на поправку», поскольку принц Уильям сможет отправиться в поездку без нее.

Ранее сообщалось о том, что Карл III выступил против критики в адрес онкобольной Кейт Миддлтон.