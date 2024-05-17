Больную раком Кейт Миддлтон жестко критикуют при дворе Карла III

Начало 2024 года выдалось тяжелым для Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская легла на операцию по удалению матки, во время которой у нее нашли рак. В тот же период у короля Карла III выявили онкологическое заболевание. Пока супруга принца Уильяма проходит лечение и временно не выполняет королевские обязанности. При этом монарх уже вернулся к делам. Во дворце нашлись те, кто критикует Кейт Миддлтон, но свекр встал на ее защиту.

О критике в адрес принцессы Уэльской рассказал королевский писатель Кристофер Андерсен. Ее упрекают в том, что до болезни она якобы не взяла на себя долю королевского бремени.

«Они упрекают ее за то, что она не ходила на такое количество разрезаний ленточек, открытия больниц и мемориальных досок, как, например, покойная королева Елизавета II, король или принцесса Анна», — приводит слова Андрсена foxnews.com.

Он пояснил, что Кейт всегда ставила благополучие детей выше королевских обязанностей. В прошлом король Чарльз хранил молчание по этому поводу и позволял продолжаться нападкам со стороны, но теперь все изменилось.

«Теперь король не терпит критики в адрес Кейт и точка!», — заключил королевский писатель.

Карл III ясно дал понять, что все должны воздержаться от разговоров, пока Кейт не вернется к полноценному графику.

Последний раз Кейт Миддлтон выступала с обращением к поклонникам 22 марта. Тогда же в Сети распространилась информация о ее страшном диагнозе: у жены принца Уильяма обнаружили онкологическое заболевание. По сообщению королевских экспертов, принцесса Уэльская не будет появляться на публике еще ближайшие несколько месяцев, однако она планирует вернуться к своим обязанностям при первой же возможности.

Напомним, Карл III вручил больной раком Кейт Миддлтон награду Орден Кавалеров Почета. Подробнее читайте здесь.