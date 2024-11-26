Члены команды P. Diddy обвинили его в побоях

Члены команды американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) обвинили его в побоях. Об этом сообщает издание People.

Музыкант попросил суд освободить его под залог в 50 млн долларов (5,1 млрд рублей) на время расследования, но обвинители направили окружному судье США Аруну Субраманяну письмо, в котором предприняли попытку помешать его освобождению.

В нем сторона обвинения указала, что Комбс, предположительно, нарушил правила федеральной тюрьмы во время заключения, пытаясь запугать потенциальных свидетелей.

«Кроме своих романтических партнерш, обвиняемый также физически унижал своих сотрудников. Бывшие работники сообщили, что он угрожал им, бросал в них предметы, а также избивал и толкал; они стали свидетелями того, как он поступал аналогично с другими», - сказано в обращении.

В настоящий момент решение об освобождении артиста под залог не принято.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее P. Diddy обвинил полицию в редактировании видео с избиением Кэсси Вентуры.