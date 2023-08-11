Число жертв достигло 36: что случилось с двумя сыновьями Бритни Спирс на гавайском острове

Дети певицы Бритни Спирс, которые сейчас находятся на Гавайях, оказались в состоянии стресса. Все из-за бушующих на острове Мауи пожаров, в которых на сегодняшний день погибли 36 человек.

Подробности сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание TMZ.

На Гавайях находятся 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден. Дети были рождены в браке с танцором и рэпером Кевином Федерлайном.

Подростки в безопасности – они живут на соседнем с Мауи острове. Тем не менее, по данным инсайдера, этот опыт стал травматичным для детей Спирс, происходящее их задело.

Отметим, что при пожарах погибли 36 человек. Город-курорт Лахайна был буквально стерт с лица земли.

Дети Спирс находятся с отцом и его женой. В мае он просил увезти мальчиков на Гавайи. Спирс не препятствовала решению. Дети певицы даже не попрощались с ней перед отъездом.

Ранее сообщалось, что выход книги Бритни Спирс «Женщина во мне» отложили из-за опасений музыкантов Джастина Тимберлейка и Колина Фаррела. Их адвокаты прочитали мемуары и потребовали удалить некоторые части.