Четвертый ребенок в семье: истерики принца Уильяма едва не разрушили его брак с Кейт Миддлтон

В Сети довольно часто обсуждают брак принца Гарри и Меган Маркл, поскольку именно они дают информационные поводы среди всех членов королевской семьи. На фоне регулярных скандалов, к которым причастны Сассекские, брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма казался идеальным, однако, выяснилось, что это не так. О подобной информации сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Express.

На связь с прессой вышел Том Куинн, королевский биограф, и рассказал всю правду о взаимоотношениях супругов. По словам эксперта, их брак не является идеальным. Между молодыми людьми нередко случаются «потрясающие ссоры». При этом Миддлтон и принц Уильям не распространяются о семейной жизни и всегда следуют наставлению Елизаветы II: «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй».

«Кейт относится к нему как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам», — сообщил Том.

Также мужчина добавил: ссоры супругов никогда не доходят до насилия, поскольку между ними все «держится под контролем».

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