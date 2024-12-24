Черная полоса позади: дочь гонщика Михаэля Шумахера сообщила о пополнении в семье

В семье немецкого автогонщика Михаэля Шумахера скоро произойдет радостное событие. Дочь семикратного чемпиона мира Джина-Мария Шумахер сообщила, что беременна.

27-летняя Джина-Мария рассказала о скором пополнении в семье в своем блоге. Девушка опубликовала фото, на котором маленькая лошадка стоит рядом с воздушными шарами с надписью Baby и доской.

«Мой новый наездник появится на свет в апреле 2025 года», — указано на ней.

В 1995 году Михаэль Шумахер женился на Коринне Беч — спортсменке-коннике. В 1997 году у них родилась дочь Джина-Мария, которая, по примеру матери, занимается конным спортом. Спустя два года у супругов появился на свет сын Мик, ставший в дальнейшем гонщиком.

В октябре 2024 года наследница Шумахера вышла замуж Иэна Бетке. Свадьба прошла в строжайшей конфиденциальности. 55-летний гонщик не смог присутствовать на торжестве.

Михаэль Шумахер получил в 2013 году черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте. В 2021 году семья гонщика подтвердила, что он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Ранее мы писали о том, что Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы.