Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум решили официально узаконить отношения после двухлетнего романа. Об этом сообщает источники People.

Инсайдеры отметили, что помолвочное кольцо Кравиц продемонстрировала на вечеринке по случаю Хэллоуина. На нее звездная пара пришла в образах Розмари Вудхаус и ее ребенка из фильма ужасов 1968 года «Ребенок Розмари».

Актеры познакомились в 2017 году, а начали встречаться в 2021 году. В прошлом году Кравиц заявляла, что Татум — «просто замечательный человек».

«Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, говорим об искусстве и исследуем, почему мы делаем то, что делаем. Мы любим смотреть фильм, говорить о нем и бросать вызов друг другу», — поделилась тогда актриса и режиссер.

Зои Кравиц была замужем за актером Карлом Глусманом. После одного года брака пара решила развестись. Ченнинг Татум был на протяжении 10 лет в браке с актрисой и танцовщицей Дженной Деван.

Напомним, в 2022 году Дженна Деван и Ченнинг Татум продолжили судиться из-за денег. Она потребовала от Татума выплатить ей часть дохода, которую актер получил за кинофраншизу «Супер Майк». По словам Деван, они работали над этой картиной вместе, еще будучи в браке.