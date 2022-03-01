Расставшиеся еще в 2018 году Ченнинг Татум и Дженна Дуан снова судятся – из-за денег
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Фото: Global Look Press
Ченнинг Татум и Дженна Дуан были в браке 9 счастливых лет, однако в 2018 году их союз распался. Только спустя 2 года они смогли получить документы о разводе. За это непростое время бывшие супруги с трудом смогли договориться об опеке над общей дочерью Эверли. Однако разногласия на этом не закончились. Американская актриса снова подала в суд на супруга. На этот раз она требует Татума выплатить ей часть дохода, которую актер получил за кинофраншизу «Супер Майк». По словам Дуан, они работали над этой картиной вместе, еще будучи в браке. Дженна утверждает, что за период съемок всегда морально поддерживала мужа и даже помогла найти хореографа для постановки танцев.
Сумма, на которую претендует актриса, неизвестна, однако она точно немаленькая. Напомним, что первая часть картины заработала в мировом прокате 167 миллионов долларов (чуть больше 15 миллиардов рублей), как сообщает Hello!.
К сожалению, к компромиссу в суде супруги так и не пришли. Они не смогли договориться и взяли паузу для решения этого вопроса. Если конфликт не будет решен до 2 июня, пара лично должна будет явиться в суд и официально решить разногласия.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru