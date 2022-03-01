Расставшиеся еще в 2018 году Ченнинг Татум и Дженна Дуан снова судятся – из-за денег

Ченнинг Татум и Дженна Дуан были в браке 9 счастливых лет, однако в 2018 году их союз распался. Только спустя 2 года они смогли получить документы о разводе. За это непростое время бывшие супруги с трудом смогли договориться об опеке над общей дочерью Эверли. Однако разногласия на этом не закончились. Американская актриса снова подала в суд на супруга. На этот раз она требует Татума выплатить ей часть дохода, которую актер получил за кинофраншизу «Супер Майк». По словам Дуан, они работали над этой картиной вместе, еще будучи в браке. Дженна утверждает, что за период съемок всегда морально поддерживала мужа и даже помогла найти хореографа для постановки танцев.