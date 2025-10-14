«Человек, который еще дышит»: как сегодня живет легенда «Формулы 1» Михаэль Шумахер

Легенда «Формулы 1» Михаэль Шумахер в 2013 году едва не погиб в результате несчастного случая во время катания на лыжах в Мерибеле. С тех пор новости о состоянии его здоровья появлялись редко. Сообщалось, что он не может ходить.

Накануне французский журналист издания L’Equipe Стефан Л’Эрмит в беседе с Daily Mail пролил свет на то, как сегодня живет знаменитый гонщик. По его словам, новости «приходят» только от семьи Михаэля.

«Это всегда очень важно, потому что новости из его семьи — это хорошие новости. Новости, которые приходит извне, наверное, не стоят внимания», — отметил журналист.

Однако, добавил он, никто пока так и не видел, чтобы Шумахер снова мог ходить и говорить.

«Мы по-прежнему имеем дело с человеком, который еще дышит и может немного общаться с семьей, но мы не можем с уверенностью сказать, что у него все хорошо», — заявил Л’Эрмит.

Ранее мы сообщали, что Михаэль Шумахер с помощью супруги смог подписать шлем для благотворительной организации Джеки Стюарта «Гонка против деменции».