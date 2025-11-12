«Чей это дедушка?»: пользователи Сети не узнали рэпера P.Diddy на новом фото из тюрьмы

В Сети появилось редкое фото опального рэпера P.Diddy из тюрьмы. Пользователи обратили внимание на то, как сильно изменилась внешность артиста с тех пор, как в 2024 году у него начались проблемы с законом. Об этом пишет RadarOnline.

Шон Комбс, известный как P.Diddy, отбывает свой срок в исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси. На новом кадре 56-летний музыкальный магнат выглядит заметно постаревшим: его волосы поседели, хоть и борода осталась прежней.

После того как фотография из полицейского участка стала вирусной в социальных сетях, пользователи начали обсуждать его внешность.

Люди эмоционально пишут в комментариях: «Он больше не похож на себя», «Чей это дедушка?», «На вечеринке у Крис Дженнер он выглядел бы молодцом, но теперь он весь седой».

Ранее мы писали, что скандальный рэпер P.Diddy в тюрьме Форт-Дикс работает помощником капеллана в библиотеке при часовне. Также Шон Комбс участвует в интенсивной программе лечения зависимости.