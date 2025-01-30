Частично ослепший Элтон Джон вышел в свет

Известный британский певец и композитор Элтон Джон появился на публике после новостей о своих проблемах со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail.

77-летний музыкант посетил показ новой кутюрной коллекции Valentino в рамках Недели моды в Париже. Артист занял почетное место в первом ряду вместе с другими именитыми гостями. Среди них были рок-музыкант Ник Кейв, актер и номинант на «Оскар» в этом году Колман Доминго, экс-первая леди Франции Карла Бруни, дочь Джейн Биркин Лу Дуайон и многие другие.

Для выхода в свет исполнитель выбрал черный брючный костюм и черно-белую рубашку в горошек. Яркими акцентами образа певца стали синие квадратные очки и розовые кроссовки.

Напомним, летом минувшего года Элтон Джон ослеп на правый глаз после перенесенного инфекционного заболевания. На зрение в левом глазу исполнитель также регулярно жалуется.

Позднее Элтон Джон во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе пошутил по поводу своей слепоты. Композитор в шутку неправильно назвал имя соведущей на церемонии, сославшись на проблемы со здоровьем.