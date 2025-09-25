«Части, которые никогда не были мной»: звезда «Зачарованных» Алисса Милано сделала вторую пластическую операцию

Американская актриса, известная по сериалу «Зачарованные» Алисса Милано призналась в повторном удалении грудных имплантов. Об этом она рассказала в своем личном блоге в соцсетях.

«Я отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила, как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой», — написала звезда.

Впервые Милано сделала пластическую операцию в 1992 году, а в 2003-м ей пришлось избавиться от имплантов из-за проблем со здоровьем. Позже она снова решила лечь под нож.

При этом знаменитость не осуждает других женщин, которые слишком часто прибегают к услугам хирургов и считают пластику единственным способом быть красивыми. Саму Милано вдохновляют такие известные личности как певица и телеведущая Мишель Визаж, которая в 2019 году также удалила импланты.

Ранее мы сообщали о том, что телеведущая Дана Борисова ответила на критику внешности после очередной пластики. Поклонники не узнали блогершу во время недавнего телевизионного эфира, но она заявила, что причина вовсе не в подтяжке, а в плохом ракурсе.