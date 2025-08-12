«Часть меня считает, что так лучше»: актриса Дженнифер Энистон откровенно высказалась о смерти Мэттью Перри

Американская актриса Дженнифер Энистон впервые более откровенно высказалась о смерти коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри. В недавнем интервью журналу Vanity Fair знаменитость призналась, что рада концу мучений ее друга.

Актер Мэттью Перри ушел из жизни почти два года назад. Долгое время исполнитель роли Чэндлера боролся с разного вида зависимостями, включая пристрастие к алкоголю.

Другие артисты из каста популярного ситкома пытались помочь коллеге бороться с недугом, однако все их старания были тщетны. По словам Энистон, по ощущениям они все оплакивали Перри задолго до его кончины, поскольку борьба с зависимостью давалась ему тяжело.

«Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, часть меня считает, что так лучше. Я рада, что он избавился от этой боли», — заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что в деле о смерти актера Мэттью Перри появилась новая подозреваемая. Полиция опросила актрису Брук Мюллер, с которой звезда «9 ярдов» какое-то время состоял в отношениях.