Цензори устраивала мужу Канье Уэсту вечеринки «для взрослых», а он приглашал ее маму

Бывшая ассистентка Канье Уэста заявила, что его жена Бьянка Цензори устраивала рэперу вечеринки «для взрослых» прямо в офисе. Лорен Пишотта выступила с обвинениями в суде, подав иск. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина в иске указала, что в офисе была импровизированная спальня, где Уэст часто развлекался. Там были «матрас на полу, подушки и одеяла в отдельной комнате». По словам Лорен, сотрудники устраивали боссу такие вечеринки, чтобы он чувствовал себя «сильным и защищенным».

Общественность удивила информация о том, что координатором всех этих увеселений была супруга рэпера Бьянка Цензори. Она принимала участие в вечеринках и организовывала мероприятия «для взрослых» с большим количеством людей.

Пишота рассказала, что во время одной из встреч Канье схватил ее за горло и произнес, что «знает, что сделает, если увидит ее». В это время его жена стояла рядом и наблюдала, как рэпер целует ассистентку в ухо. Все произошло на концерте Post Malone в Калифорнии.

Также экс-помощница заявила, что мужчина привлекал к отношениям с избранницами и их матерей. Он хотел переспать и с матерью Бьянки, о чем говорил прямо без стеснения. Женщина отметила, что два года назад рэпер показывал переписки с женой, в которых сообщал о своих фантазиях по поводу ее матери. Потом он поинтересовался у помощницы, стоит ли ему попросить супругу смотреть на него с ее мамой в этот момент.

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