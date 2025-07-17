Бывший возлюбленный Ким Кардашьян, Пит Дэвидсон станет отцом

31-летний комик Пит Дэвидсон впервые готовится к отцовству — его 29-летняя девушка, британская модель и актриса Элси Хьюитт, беременна. Пара сама объявила радостную новость в соцсетях, опубликовав трогательные фото.

На одном из снимков Дэвидсон нежно обнимает Элси за округлившийся живот, а на другом — будущие родители держат в руках изображение УЗИ.

«Ну, теперь все знают, что у нас всё было», — с юмором подписала кадры Хьюитт.

По данным Daily Mail, ребенок появится на свет зимой, и пара с нетерпением ждет этого момента. Инсайдеры отмечают, что оба «невероятно взволнованы». Примечательно, что в мае Элси призналась, что перенесла операцию по лечению эндометриоза — заболевания, которое часто осложняет зачатие.

Их роман стал публичным в марте, когда пару заметили вместе на пляже во Флориде. Хьюитт родилась в Лондоне, но в 10 лет переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру модели. До отношений с Дэвидсоном она встречалась с продюсером Бенни Бланко (ныне помолвленным с Селеной Гомес).

Что касается Пита, то его личная жизнь всегда привлекала внимание: помимо Ким Кардашьян, с которой он встречался девять месяцев, у него были романы с Арианой Гранде и Кейт Бекинсейл. Недавно Кардашьян призналась, что «пожалела о слишком быстром начале отношений с Дэвидсоном» после развода с Канье Уэстом.

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