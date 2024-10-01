Бывший телохранитель принцессы Дианы раскрыл имя человека, виновного в ее гибели

Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, кто виновен в ее гибели. Его слова приводит издание Radar.

Как признался телохранитель Кен Уорф, в смерти принцессы может быть виновен миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей сын Доди также погиб в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Мужчина не стал обвинять покойного ныне бизнесмена в том, что тот подстроил ДТП, однако считает, что его чрезмерный контроль к наследнику и Диане привел к трагическим событиям.

Уорфд также заявил, что Аль-Файед держал в страхе всех своих сотрудников, в частности тех, кто отвечал за безопасность Доди и Дианы. Именно по этой причине телохранители не стали предпринимать самостоятельные решения, которые могли предотвратить ту трагедию.

Ранее мы писали, что более 20 бывших сотрудниц Мухаммеда Аль-Файеда обвинили его в изнасиловании. Бывшие сотрудницы принадлежавшего миллиардеру универмага Harrods рассказали, что во время их работы бизнесмен неоднократно совершал над ними акты сексуализированного насилия. Также они подвергались харассменту и запугиванию. По словам журналистов, с которыми говорили жертвы, Аль-Файед сформировал «культуру страха» в компании.