Отец любовника принцессы Дианы домогался работниц лондонского универмага

Более 20 сотрудниц лондонского универмага Harrods Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с принцессой Дианой, обвинили его в сексуальном насилии. Об этом сообщает BBC.

Девушки рассказали, что они подверглись сексуализированному насилию и запугиванию, когда работали в Harrods. Аль-Файед руководил универмагом с 1984 года до его продажи в 2010 году.

Также жертвы заявили, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых проверяли на заболевания, передающиеся половым путем. Результаты отправляли непосредственно самому миллиардеру.

По некоторым данным, нападения происходили не только в Лондоне, но и в Париже, в принадлежащем Аль-Файеду отеле Ritz, и в Сен-Тропе во Франции, а также в Абу-Даби.

«Паутина коррупции и абьюза в этой компании была невероятной и очень темной», — поделилась адвокат нескольких жертв Брюс Драммонд.

Напомним, Мухаммеа Аль-Файед умер в августе минувшего года в возрасте 94 лет. Его похоронили в центральной мечети Лондона. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец футбольного клуба «Фулхэм» и лондонского универмага Harrods. Его старший сын Доди погиб вместе с принцессой Дианой в автокатастрофе в 1997 году.

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