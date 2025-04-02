Бывший солист Bad Boys Blue захотел переехать в российскую глубинку

Бывший участник культовой немецкой группы Bad Boys Blue Кевин Маккой рассказал, что планирует переехать в российскую глубинку. Об этом сообщает Пятый канал.

Артист признался, что проводит много времени в Москве и посетил почти каждый российский город.

«Я работаю и в других странах, таких как Израиль, Казахстан. Но Россия — моя главная страна», — поделился музыкант.

Экс-солист Bad Boys Blue уточнил, что долгие перелеты стали для него утомительными, вследствие чего он решил окончательно переехать в Россию вместе с супругой и двумя детьми. Певец заверил, что после пандемии у него не осталось имущества в США.

«До пандемии у меня была хорошая вилла, хорошая машина, хорошая жизнь. И все это исчезло за один год», — заявил Маккой.

Музыкант добавил, что после переезда мог бы завести подсобное хозяйство или стать фермером.

Ранее мы писали, что актер Жерар Депардье решил переехать в Россию из-за суда во Франции.