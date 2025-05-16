Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли расстался с 38-летней женой из-за пьянства

Бывший муж актрисы Памелы Андерсон Томми Ли расстался с 38-летней женой Бриттани Фурлан. Супруги пока не подали на развод, но живут раздельно.

Об этом сообщило издание TMZ.

По его информации, Ли и Фурлан две недели живут отдельно. Причиной расставания стало пристрастие барабанщика к спиртному.

Несмотря на раздельное проживание, супруги общаются.

На проблемы в отношениях указывают те факты, что Томми отписался от жены в соцсетях, а в четверг опубликовал видео из студии, где работает над новой песней.

Пока неизвестно, планирует ли пара разводиться.

Напомним, Ли и Фурлан женаты с 2019 года. Детей у пары нет. Для Томми это четвертый брак, а для Бриттани – первый.

Ранее Памела Андерсон рассказывала, как ее едва не убили, приняв за другую знаменитость.