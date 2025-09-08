Уилл Смит впервые за 10 месяцев появился с женой после слухов о расставании. Об этом сообщает Hello.

Актера Уилла Смита папарацци застали вместе с его женой Джадой Пинкетт-Смит в Малибу. Супруги, согласно информации журналистов, направлялись на обед в ресторан. Последний раз пара выходила вместе в ноябре 2024 года.

Смит и Пинкетт заметили папарацци и не скрывали своей радости, улыбаясь фотографам. После ужина они сели в белый Lamborghini и уехали.

Напомним, Уилл Смит женился на Джаде Пинкетт в 1997 году. Спустя год после свадьбы у супругов родился сын Джейден Смит. В 2000 году у них родилась дочь Уиллоу. В октябре 2023 года появлялась информация о том, что супруги расстались, однако они не собираются официально расторгать свой брак.

Ранее мы писали о том, что Уиллу Смиту пришлось удалять видео после того, как его поймали на применении ИИ.