Бывший глава Astronomer Энди Байрон планирует подать в суд на Coldplay за «разрушенную жизнь»

Бывший гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон подает в суд на группу Coldplay из-за того, что музыканты якобы «разрушили его жизнь» на концерте в Бостоне. Об этом сообщает Primetimer.

Информация о том, что оскандалившийся глава Astronomer планирует подать иск о клевете быстро разлетелась по Сети. Байрон утверждает, что солит Coldplay Крис Мартин спланировал момент с поцелуем на камеру «со злым умыслом», зная, что между бизнесменом и его сотрудницей Кристин Кэбот на самом деле не было никакой связи.

Однако эту инициативу не поддержал адвокат бизнесмена. По его мнению, подать в суд на британцев было бы «легкомысленно».

«Если подойти к вопросу творчески, то можно подать иск о клевете, в частности в связи с тем, что Крис Мартин назвал их отношения романом. Ни один из этих пунктов не будет выполнен, поэтому любой иск против Coldplay будет необоснованным. Я также очень сомневаюсь, что мистер Байрон захочет привлечь к себе еще больше внимания общественности», — сказал он.

Более того, если судебное разбирательство и состоится, то тогда самому Энди Байрону приедятся доказывать, что он не состоял в романтических отношениях с начальницей HR-отдела его ныне бывшей компании.

Ранее мы писали о том, как эксперт объяснил травлю главы Astronomer Энди Байрона в Сети после скандального видео.