Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз выставили на продажу за десятки миллионов долларов

В США продают бывший дом культового певца и актера Элвиса Пресли. Об этом сообщает Mansion Global.

Принадлежавий знаменитости особняк в элитном районе Беверли-Хиллз выставлен на продажу за 24,5 миллиона долларов. Здание в стиле эпохи регентства спроектировал архитектор Рекс Лотери. Музыкант приобрел это жилище в 1967 году и шесть лет прожил в нем со своей супругой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Площадь дома составляет 492,2 кв. м. Внутри есть четыре спальни и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. В некоторых помещениях имеются раздвижные стеклянные двери, через которые можно выйти на задний двор. На прилегающем к особняку участке есть бассейн и джакузи, а также патио с шезлонгами, которое окружено газонами.

Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Истинной причиной смерти певца иногда называют злоупотребление транквилизаторами и наркотиками. Пресли занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, который выпустил наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97.

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