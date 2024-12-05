Бывшая жена Венсана Касселя опубликовала фото в купальнике

На фото 27-летняя манекенщица предстала в крошечном купальнике. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами, сидя на шезлонге на пляже.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году, спустя два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Бывшие супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле минувшего года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте, по слухам, измена модели стала поводом для разрыва.

В настоящий момент звезда «Ненависти» встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой. В сентябре текущего года она объявила о беременности.

Ранее Венсан Кассель трогательно поздравил Монику Беллуччи с 60-летием.