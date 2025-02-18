Бывшая жена Хью Джекмана предрекла провал его новому роману

Бывшая жена актера Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс предрекла провал его новому роману с Саттон Фостер. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

Как рассказал информатор, Деббора-Ли не намерена пытаться вернуть Джекмана, но считает, что и Фостер сердце актера не достанется. Бывшая супруга звезды «Росомахи» допустила, что его роман закончится не позже, чем через год.

«Деб может заметить кризис среднего возраста за много миль, и она знает Хью лучше, чем кто-либо. Он нуждается в Саттон, будет плакать на ее плече и постарается сделать ее счастливой, но не даст ей своего пространства. И это только одна из причин провала. Страсть и новизна их ранее тайных отношений исчезнут вместе с гормонами любви», – заявил инсайдер.

Хью Джекман с 1996 года состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Коррелли». Жена старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого артисты решили усыновить двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023-го стало известно о разводе пары.

В январе 2024-го Джекман рассекретил свой роман с коллегой по Бродвею Саттон Фостер.

Незадолго до этого стало известно, что Хью Джекман планирует сделать предложение новой возлюбленной.