Бывшая жена Алека Болдуина раскрыла свое отношение к нему после ЧП на съемках «Ржавчины»

Американская актриса Ким Бейсингер рассказала, что находится в прекрасных отношениях с бывшим мужем Алеком Болдуином после инцидента на съемках «Ржавчины». Ее слова приводит издание Variety.

«Я с большим уважением отношусь к его нынешнему положению и его семье. Знаете, мы не проводим Рождество и другие праздники вместе, не так часто видимся, но мы разговариваем», — поделилась знаменитость.

Бейсингер уточнила, что регулярно созванивается с бывшим супругом. Артистка охарактеризовала их отношения с Болдуином как «сердечные и во многом любящие».

«У нас общая дочь, и я не желаю ему ничего, кроме всего хорошего. Он через многое прошел в последнее время», — призналась она.

ЧП на съемках фильма «Ржавчина» произошло 21 октября 2021 года. В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер киноленты Алек Болдуин должен был стрелять из кольта 45-го калибра, однако, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Врачи не смогли спасти Хатчинс. В отношении Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Ранее мы писали, что жена Алека Болдуина отправилась на свидание с актером в ультракоротком наряде.