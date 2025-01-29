Бывшая возлюбленная Венсана Касселя снялась в мокром купальнике

27-летняя модель поучаствовала в съемке для бренда Frankies Bikinis. На одном из снимков знаменитость позировала перед камерой в мокром красном купальнике в горошек, которое дополнила микроюбка в тон. Звезда подиумов предстала с распущенными волосами и без косметики. На другом фото бывшая избранница Касселя снялась в черном прозрачном мини-платье, под которое надела купальник в тон. Девушка стояла с собранными волосами на балконе на фоне пальм и океана.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году, через два года они узаконили свои отношения, а в апреле 2019 года у пары родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не рассказывали о разводе, об этом в апреле 2023 года написали СМИ, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте, по слухам, измена модели стала поводом для разрыва.

В настоящий момент Венсан Кассель встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой. В январе возлюбленная подарила актеру сына.

Ранее возлюбленная Венсана Касселя рассказала о проблемах после родов.