Бывшая теща Романа Абрамовича выходит замуж за 92-летнего медиамагната из США

Бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича, молекулярный биолог Елена Жукова выходит замуж за 92-летнего американского медиамагната Руперта Мердока.

По данным The New York Times, 67-летняя россиянка состоит в отношениях с Мердоком с лета 2023 года. Она познакомилась с пожилым мужчиной через его третью жену Венди Дэнг.

Жукова и Мердок планируют зарегистрировать свой брак в июне текущего года. Свадьба состоится в принадлежащем медиамагнату поместье в Калифорнии.

Новый брак станет для Мердока уже пятым. Его четвертая жена, актриса и модель Джерри Холл подала на развод в июле 2022 года из-за «непримиримых разногласий».

Елена Жукова проживает в США. Она изучала диабет в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Сейчас бывшая теща Абрамовича на пенсии.

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