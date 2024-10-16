Бывшая первая леди Франции Карла Бруни стала ангелом Victoria’s Secret в 56 лет

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни стала ангелом Victoria’s Secret. В свои 56 лет она стала самой возрастной моделью, участвовавшей в шоу. Показ опубликовали на странице бренда в YouTube.

Перед шоу Карла делилась, что сильно переживала. Она смеялась над тем, что в ее возрасте ее пригласили пройти по подиуму. По ее словам, это было волнительно и ошеломляюще. Единственное, о чем она пожалела, так это об отсутствия мужа в зрительном зале. Она пошутила, что у Николя Саркози мог бы случиться сердечный приступ, если бы он ее увидел.

На показе Бруни достался наряд, состоящий из черного корсета и кружевных колготок. Сзади вместо знаменитых крыльев у нее была конструкция в форме сердца. Дополнен образ был бриллиантовыми сережками.

Напомним, что шоу брало большую паузу — на шесть лет. И только в 2024 году стало известно о возвращении «ангелов». На подиум вышли главные звезды Victoria’s Secret: Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Алессандра Амбросио, Белла и Джиджи Хадид. А также создательница проекта «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс.

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