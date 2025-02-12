Бывшая невеста Лиама Пейна раскрыла темные стороны прошлого музыканта

Бывшая невеста Лиама Пейна Майя Генри раскрыла правду о последних годах жизни погибшего музыканта. Об этом она заявила в интервью изданию Rolling Stone.

Как призналась девушка, последние годы жизни бывшего солиста One Direction были далеки от идеала. В частности, артист приставал к своим фанаткам и отправлял им неуместные сообщения, употреблял наркотики и даже заставил возлюбленную сделать аборт.

«Первоначально мы отдалились из-за его зависимости. Любой, кто был с зависимым, понимает, насколько это сложно. Хотя я глубоко любила его, он делал вещи, которые причиняли мне боль так, что я никогда не пойму до конца, чем это заслужила», — заявила Генри, добавив, что Пейн продолжил причинять ей боль даже после расставания.

Бывшая невеста знаменитости призналась, что до последнего ждала изменений от бойфренда и надеялась, что он одумается. Однако в итоге девушка была вынуждена просить судебного запрета для себя и своей семьи, чтобы пресечь назойливое внимание экс-жениха.

Лиам Пейн умер 16 октября в возрасте 31 года. По сообщениям полиции, бывший участник One Direction был найден мертвым под окнами номера на третьем этаже гостиницы в Буэнос-Айресе.

Ранее девушка Лиама Пейна раскрыла его предсмертное желание.