«Было грустно и одиноко»: Андерсон раскрыла, как неудачи в карьере отразились на ее психике

Голливудская актриса Памела Андерсон рассказала, что на протяжении многих лет страдала депрессией. Об этом пишет издание Variety.

В ходе презентации картины «Последняя танцовщица» на кинофестивале в Цюрихе артистка призналась, что несмотря на популярность, в ее жизни не было радости на протяжении нескольких десятилетий.

«Я просто счастлива быть здесь, в этот момент, потому что, думаю, у меня была депрессия на протяжении пары десятилетий», — поделилась Андерсон.

После успеха сериала «Спасатели Малибу» в 1990-х знаменитость стала заложницей одного образа, вследствие чего даже была вынуждена в родную Канаду из-за отсутствия новых ролей.

«Мне было очень грустно и одиноко», — высказалась актриса.

Андерсон удалось реанимировать карьеру лишь в 2022 году, когда она дебютировала на Бродвее в роли Рокси Харт в мюзикле «Чикаго». При этом между участием в проектах, как признается артистка, «все как в тумане».

Прорыв на театральной сцене принес Памеле роль в киноленте «Последняя танцовщица» режиссера Джиа Копполы, за что она была удостоена кинопремии «Золотой глаз».

«Я не знаю, что произошло за последние несколько десятилетий, но сейчас я чувствую, что очень сильно отошла от того образа, в котором я была», — добавила она.

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