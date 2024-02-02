«Были серьезные осложнения»: что скрывает королевская семья о состоянии Миддлтон

Испанская телеведущая Конча Кальеха заявила, что 42-летняя Кейт Миддлтон была в коме. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное СМИ The Telegraph.

В январе 2024 года стало известно о том, что Кейт перенесла операцию на животе. Представители королевской семьи заявили, что с герцогиней уже все хорошо: она находится дома и восстанавливается среди близких. Примечательно, что диагноз Кейт хранится в секрете, и это породило множество слухов.

На днях телеведущая Конча Кальеха, написавшая книгу о принцессе Диане, заявила, что Миддлтон была в коме. По ее словам, после операции у Кейт начались серьезные осложнения.

«Были серьезные осложнения. Послеоперационный период прошел не по плану», — сообщила Конча.

Источник, приближенный к королевской семье, опроверг подобную информацию и назвал ее «полной чушью». Инсайдер заявил, что сотрудница ТВ все выдумала.

«Эта женщина даже не предпринимала попыток проверить факты из того, что она сказала», — резюмировал источник.

Ранее сообщалось о том, что Король Карл III попал в больницу вслед за Кейт Миддлтон. Подробности смотрите в этой статье.