Была замечена одна: Дженнифер Лопес отправилась на ужин в ресторан на фоне слухов о разводе

Уже больше месяца в Сети обсуждается возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Накануне артистка в одиночестве появилась на публике в откровенном образе и отправилась в ресторан, как бы подтвердив слухи о разводе. Об этом пишет Daily Mail и публикует фото знаменитости.

8 июня Дженнифер Лопес была замечена без Бена Аффлека в Санта-Монике. Певица направлялась в ресторан Giorgio Baldi. Внимание папарацци привлек наряд знаменитости. Артистка выбрала белое полупрозрачное макси-платье, подчеркивающее фигуру, дополнив образ бежевыми босоножками на платформе, сумкой Hermès и серьгами-кольцами. Примечательно, что Дженнифер Лопес надела обручальное кольцо.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Инсайдер уточнял, что актер был вынужден переехать в другой город из-за работы. При этом супруги продолжают время от времени появляться вместе на публике. Так, 2 июня артисты посетили баткетбольный матч 12-летнего сына актера Сэмюэла в Санта-Монике.

Недавно Дженнифер Лопес отменила свой предстоящий летний тур «This Is Me… Live» по США, «чтобы побыть со своими детьми и семьей». Как утверждалось, показатели продаж билетов на концертный тур не оправдали ее ожиданий, поэтому певице пришлось отменить выступления в некоторых городах. Из-за этого артистка испытывала стресс, который отразился и на ее отношениях с мужем.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают дом за 65 млн долларов на фоне слухов о разводе.