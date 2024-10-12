Была в ярком бальном платье: преобразившаяся Селена Гомес появилась на кинофестивале в Лондоне

32-летняя певица и актриса Селена Гомес снова удивила образом после похудения. Знаменитость посетила 68-й кинофестиваль BFI в Лондоне в облегающем платье, показав преобразившуюся фигуру. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне Селена Гомес появилась на показе фильма «Эмилия Перес» Жака Одиара в рамках 68-го кинофестиваля BFI в Лондоне. Певица выбрала для мероприятия в алом бальном платье в пол с глубоким декольте и массивным бантом на поясе. Наряд сверху плотно облегал фигуру актрисы, которая в последнее время заметно похудела. Артистка дополнила образ сверкающим ожерельем и бриллиантовыми серьгами. Знаменитости сделали макияж в стиле «смоки айс», а ее волосы собрали в элегантный хвост, оставив несколько прядей у лица.

«Эмилия Перес» — музыкально-криминальная драма режиссера Жака Одиара. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, где Селена Гомес и ее коллеги по картине Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон были награждены призом за лучшую женскую роль.

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