Актриса Мила Кунис впервые за долгое время вышла в свет: была в белом и с другим мужчиной

Американская актриса Мила Кунис впервые за долгое время появилась на публике и похвасталась стройной фигурой в платье с драпировкой. 41-летняя звезда побывала на премьере своего фильма в компании коллеги Майкла Китона. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail и публикует фото.

Знаменитости вместе снялись в комедийной картине «Гудрич». Режиссером выступила постановщица фильма «В гостях у Элис» Холли Мейерс-Шайер. Главные актеры представили работу зрителям, они сыграли дочь и отца.

Мила позировала на красной дорожке в белом коротком платье с драпировкой. Она собрала волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Свой образ звезда дополнила массивными украшениями, а на ноги надела черные туфли на каблуках.

Сыгравший ее отца в картине Майкл Китон был в белых брюках, кедах, черном поло и коричневом пиджаке.

Напомним, что Мила Кунис и ее супруг, актер Эштон Кутчер не так часто выходят в свет. В мае этого года они впервые за долгое время появились с детьми на публике. Семья посетила баскетбольный матч с 10-летней дочерью Уаятт Изабель и восьмилетним сыном Димитрием.

Ранее мы писали о том, что певица Билли Айлиш публично поддержала красавицу-маму на премии и с радостью позировала рядом.