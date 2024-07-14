«Была в ужасе»: Бен Аффлек нанес решающий удар по Дженнифер Лопес после слухов о разводе

Возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека уже больше месяца обсуждают в СМИ. Недавно артист вывез свои вещи из их общего дома в Беверли-Хиллз. Теперь стала известна реакция знаменитости на поступок мужа. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, Дженнифер Лопес, которая уезжала в отпуск в Европу одна, не знала о намерении Бена Аффлека съехать из их особняка. Когда певица вернулась в Калифорнию, она обнаружила, что актер вывез все свои вещи из дома, и была шокирована.

«Джен была в ужасе, когда вернулась и обнаружила, что Бен забрал все свои вещи из дома, пока ее не было», — рассказал инсайдер.

Как утверждается, артистка планировала спокойно обсудить с супругом проблемы в их отношениях, но решительный шаг актера был воспринят ею как «настоящая пощечина». В результате звездная пара только еще больше отдалилась.

По информации источника, Бен Аффлек перевез все свое имущество в арендуемый дом в Брентвуде. В настоящее время он периодически проводит время либо там, либо в доме экс-супруги, актрисы Дженнифер Гарнер.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе супругов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что артисты наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что появились первые подробности бракоразводного процесса Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. По данным источника, певица намерена получить половину состояния мужа после разрыва.