Была в кардигане от Chanel и мини-юбке: Ирина Шейк замечена на публике после шоу Victoria's Secret

Модель Ирина Шейк была замечена на публике всего через несколько дней после появления на шоу Victoria's Secret. Знаменитость засняли в стильном осеннем образе во время прогулки в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

38-летнюю модель заметили на прогулке в центре Нью-Йорка с черным пушистым щенком породы мальтипу по кличке Арахис. Ирина Шейк предстала перед камерами в черном кардигане от Chanel с искусственной меховой оторочкой на карманах и по краям и с черно-золотыми пуговицами. Знаменитость также надела мини-юбку, леггинсы в тон и высокие кожаные сапоги на каблуках от Schiaparelli. Модель дополнила образ ярко-красной стеганой сумкой на цепочке от Chanel, стоимость которой, по данным Daily Mail, составляет 10 тыс. долларов (972 тыс. рублей).

Ирина Шейк сделала легкий дневной макияж, скрыв глаза под солнцезащитными очками, и распустила волосы. Во время прогулки с собакой модель решала рабочие моменты, разговаривая по телефону.

Напомним, недавно Ирина Шейк спустя шесть лет появилась на показе бренда нижнего белья Victoria's Secret. Шоу состоялось после шестилетнего перерыва в Нью-Йорке. Модель вышла на подиум в черном полупрозрачном слитном купальнике, украшенном серебристыми звездами и в плаще с объемными 3D-звездами и шлейфом. Образ знаменитости дополнили массивные серебристые серьги и босоножки на шпильке с ремешком-спиралью.

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