Букингемский дворец запретил говорить про измены Уильяма с маркизой Чамли: скрывают следы

Британские таблоиды удалили все новости о предполагаемых отношениях принца Уильяма и маркизы Чолмондели (Чамли), а также статьи об их внебрачном ребенке. На это обратил внимание зарубежный портал New York Magazine.

В списке значатся много крупных изданий, в том числе те, с которыми у принца были конфликты и даже суды. Так, статьи о романе между женатым членом королевской семьи и маркизой пропали с сайтов: Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian и других. Старых новостей на эту тему либо совсем нет, либо остались подписи о том, что информация удалена.

Напомним, что в последнее время слухи о романе между Уильямом и Хэнбери разгорались с новой силой. Особенно, когда из поля зрения публики пропала его жена Кейт Миддлтон. В прессе были предположения о том, что женщина узнала об изменах мужа и не выдержала таких испытаний. Кроме того, появлялись слухи и о том, что у Уильяма есть внебрачный ребенок.

При этом Роуз много лет находится в браке с Дэвидом Джорджем Филиппом. Но в окружении семьи говорят, что женщина несчастна рядом с избранником, который более чем на 20 лет старше нее. Слухи о романе с Уильямом появились после того, как девушка тесно дружила с супругами, но в какой-то момент перестала с ними общаться. СМИ писали, что именно тогда Кейт узнала о неверности и отгородила себя от такой подруги.

Подобная новость была на сайте журнала Tatler, но ее удалили. Юристы, представляющие интересы королевской семьи, заявили, что все слухи являются «категорической ложью».

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон поссорилась с принцем Уильямом из-за выбора школы для их сына.