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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 мая 2024, 11:16
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«Будто он попал в ад»: первый официальный портрет Карла III напугал людей

В Великобритании показали первый официальный портрет короля Карла III в красном.
«Будто он попал в ад»: первый официальный портрет Карла III напугал людей

© Imageplotter / Avalon/Photoshot/East News

В Великобритании показали первый официальный портрет короля Карла III в красном. Но он привел поклонников в замешательство и даже некоторых напугал. Они высказали свои мнения в соцсетях.

Портрет был опубликован на странице королевской семьи. Они представили картину британского художника Джонатана Йео. Он изобразил короля в форме Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году.

Кадр с картиной и 75-летним Карлом был сделан в Голубой гостиной Букингемского дворца. Пользователи Сети обратили внимание на преобладающий красный цвет, который многих напугал.

«Будто он попал в ад»: первый официальный портрет Карла III напугал людей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад», «Как будто он купается в крови», «Без обид, но это худший королевский портрет, который я когда-либо видела», «Мне кажется, что художник не является его фанатом», «Я не понимаю, почему все красное», — пишут в комментариях.

Еще более странно картина смотрится на фоне новостей о страшной болезни монарха. Напомним, что 5 февраля стало известно о том, что мужчине диагностировали рак. На время лечения он отложил все свои королевские обязанности, но 31 марта сделал исключение и поучаствовал в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Общественность тогда отметила, что Карл был весел.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри вынудил Карла III выбирать между ним и королевой Камиллой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
великобритания
портрет
королевство