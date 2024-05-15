«Будто он попал в ад»: первый официальный портрет Карла III напугал людей

В Великобритании показали первый официальный портрет короля Карла III в красном. Но он привел поклонников в замешательство и даже некоторых напугал. Они высказали свои мнения в соцсетях.

Портрет был опубликован на странице королевской семьи. Они представили картину британского художника Джонатана Йео. Он изобразил короля в форме Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году.

Кадр с картиной и 75-летним Карлом был сделан в Голубой гостиной Букингемского дворца. Пользователи Сети обратили внимание на преобладающий красный цвет, который многих напугал.