«Будто он попал в ад»: первый официальный портрет Карла III напугал людей
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В Великобритании показали первый официальный портрет короля Карла III в красном. Но он привел поклонников в замешательство и даже некоторых напугал. Они высказали свои мнения в соцсетях.
Портрет был опубликован на странице королевской семьи. Они представили картину британского художника Джонатана Йео. Он изобразил короля в форме Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году.
Кадр с картиной и 75-летним Карлом был сделан в Голубой гостиной Букингемского дворца. Пользователи Сети обратили внимание на преобладающий красный цвет, который многих напугал.
«Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад», «Как будто он купается в крови», «Без обид, но это худший королевский портрет, который я когда-либо видела», «Мне кажется, что художник не является его фанатом», «Я не понимаю, почему все красное», — пишут в комментариях.
Еще более странно картина смотрится на фоне новостей о страшной болезни монарха. Напомним, что 5 февраля стало известно о том, что мужчине диагностировали рак. На время лечения он отложил все свои королевские обязанности, но 31 марта сделал исключение и поучаствовал в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Общественность тогда отметила, что Карл был весел.
Ранее мы писали о том, что принц Гарри вынудил Карла III выбирать между ним и королевой Камиллой.